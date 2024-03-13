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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку

В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку

0
69
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полиция Кировского района задержала подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

8 марта 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней жительницы дома 9 по улице Танкиста Хрустицкого. Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что двумя днями ранее женщина-таксист одного из агрегаторов предложила ей помощь в приобретении лекарств в аптеке и взяла для этого у заявительницы 14 тысяч рублей. После чего «помощница» пропала, никаких лекарств не привезла и на звонки не отвечала.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество).
11 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 2 по Советскому проспекту задержали 36-летнюю неработающую местную жительницу, подозреваемую в совершении указанного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество
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