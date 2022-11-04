ента новостей

13:26
Выставка «Маленькая девочка и кот Том»
13:15
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства
13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
13:12
В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения
13:09
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции
13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
12:59
В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей
12:55
В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей
12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
12:43
ЧМ-2022: у Германии в любом случае не будет проблем с вратарями
12:41
Соловейчик назвал «бардаком» вручение повесток жителям Петербурга на фоне завершения частичной мобилизации
09:14
В «семерке» установят цену на нашу нефть
08:37
195 тысяч от президента
08:13
Отмечаем День единства
20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей

В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей

0
53
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Миллион рублей отдала аферистам пожилая жительница Купчино, думая, что спасает родственницу.

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем. Злоумышленник сообщил, что невестка пенсионерки стала виновницей ДТП и для не привлечения ее к ответственности требуется большая сумма. Пожилая женщина в коридоре своей квартиры на Будапештской улице передала неизвестному мужчине 1 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
27-07-2022, 10:34
В Ленобласти пенсионерка поверила в ДТП с родственниками и отдала 80 тысяч рублей
18-09-2022, 12:08
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю про ДТП и передала аферистам 230 тысяч рублей
14-08-2022, 15:11
В Луге пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
13-08-2022, 10:53
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 150 тысяч рублей
11-06-2021, 11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
0
49
Сегодня, 12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
0
121
Вчера, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
154
2-11-2022, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
Наверх