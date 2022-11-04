В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем. Злоумышленник сообщил, что невестка пенсионерки стала виновницей ДТП и для не привлечения ее к ответственности требуется большая сумма. Пожилая женщина в коридоре своей квартиры на Будапештской улице передала неизвестному мужчине 1 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).