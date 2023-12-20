В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе

14 декабря к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, проживающая в доме 20 по проспекту Испытателей. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что накануне ей позвонила незнакомая женщина, которая утверждала, что её внучка попала в автомобильную аварию. Под предлогом избежания уголовного преследования, злоумышленница уговорила пожилую женщину передать 90 тысяч рублей курьеру.

В ходе проведения оперативных мероприятий, вечером 19 декабря, около 17 часов 30 минут возле дома 54 по Красносельскому шоссе, сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю жительницу Ломоносовского района Ленобласти, подозреваемую в совершении указанного преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.