ента новостей

11:40
Перед Новым годом в «Колизее» разгорятся испанские страсти
11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
10:52
Маркептлейсы создадут свою ассоциацию
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе
10:26
В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ
10:10
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей
09:43
На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки
00:36
СКА крупно обыграл «Сочи» в «Ледовом»: счёт – 7:2, дубли сделали Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв
16:48
В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей
16:41
Одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская»
13:01
Выставка бронзовых ритуальных сосудов Китая откроется в Государственном музее истории религии
12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
11:41
На строящейся станции «Горный институт» приступили к монтажу эскалаторов
11:33
В Подпорожье благоустроили главный парк
10:41
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
10:03
Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае
09:57
Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.
00:40
В 11-м туре волейбольной Суперлиги и петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» из Ленобласти одержали победы над не самыми сильными соперниками
23:24
В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке
23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
16:57
Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»
15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
13:04
В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца
12:48
Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей
12:41
В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе

В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки в Приморском районе

14 декабря к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, проживающая в доме 20 по проспекту Испытателей. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что накануне ей позвонила незнакомая женщина, которая утверждала, что её внучка попала в автомобильную аварию. Под предлогом избежания уголовного преследования, злоумышленница уговорила пожилую женщину передать 90 тысяч рублей курьеру.
В ходе проведения оперативных мероприятий, вечером 19 декабря, около 17 часов 30 минут возле дома 54 по Красносельскому шоссе, сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю жительницу Ломоносовского района Ленобласти, подозреваемую в совершении указанного преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-10-2023, 12:34
В Ленобласти задержали молодую девушку, обманушую пенсионерок в Приморском районе
31-10-2023, 13:00
В Кировсом районе поймали 30-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки
17-11-2023, 14:19
В Петербурге задержали подозреваемую в краже у пенсионерки
31-10-2023, 13:12
В Петербурге задержали 71-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
20-10-2023, 13:21
В Красногвардейском районе задержали 66-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки
30-10-2023, 12:58
В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
155
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
228
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
188
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
239
17-12-2023, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
Наверх