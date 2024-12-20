ента новостей

12:51
Жители СПб переживают по поводу неочищенных крыш
12:21
В Кингисеппском районе задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание администрации
12:16
В поселке Небо из дома пенсионера украли ювелирные изделия на 5 млн рублей
11:46
В деревне Большое Верево задержали подозреваемого в грабеже
11:25
В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу
11:19
В Петербурге два неадеквата пытались взломать входную дверь отделения банка
10:51
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Огородного переулка
10:44
В Петербурге задержали педофила за совершение преступления 10-летней давности
10:09
Петербуржцы поразмышляли о счастье
09:34
Крупный чиновник уволен за взятку
02:00
Сразу 10 шайб в матче СКА и «Торпедо»: команда Романа Ротенберга победила коллектив Игоря Ларионова со счётом 6:4, Евгений Кузнецов набрал 4 очка
01:39
Тарантиновское падение Бойковой и лидерство Степановой и Букина – начался чемпионат Росси по фигурному катанию в Омске: Кагановская и Некрасов идут лишь пятыми
16:50
Туберкулезники отказывались лечиться
16:29
Завершилась прямая линия с Путиным
13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
09:40
В Петербурге поймали 16-летнюю «карманницу» из Московской области
09:34
В Выборге с банковской карты пенсионерки несанкционированно списали несколько миллионов рублей
09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
09:25
Зеленский начал прозревать?
09:05
Запрет на беспилотники продлили
21:56
УНИКС смог прервать победную серию баскетбольного «Зенита» – 79:76 в пользу казанского клуба в Санкт-Петербургре, хотя Дуэйн Бэйкон набрал 33 очка
21:38
Петербургское хоккейное «Динамо» превратило 0:3 по ходу матча с тульским клубом АКМ в победу в овертайме со счётом 4:3, у Сидлярова – 3 очка
18:44
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта
14:53
СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич
12:42
Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу
12:22
На Ленинском проспекте сгорел лазурный автобус
10:22
В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки
10:16
В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице
09:56
В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского
09:13
В СПб выяснили отношение к нейросетям
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В деревне Большое Верево задержали подозреваемого в грабеже

В деревне Большое Верево задержали подозреваемого в грабеже

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчинского района Ленобласти в деревне Большое Верево задержали налетчика

Накануне, 19 декабря 2024 года около 11 часов 45 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в деревне Большое Верево на улице Нагорная в соседский дом ворвался неизвестный, после чего из дома выбежал ребенок.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный через открытую дверь проник в двухэтажный дом 45-летнего местного жителя, в котором находился его 13-летний сын, и похитил игровую приставку, а также кошелек  с 2200 рублями, после чего с места происшествия скрылся. 

В течении часа после совершения преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции в этой же деревне возле дома 8 по Центральной улице  по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи 39-летнего жителя города Коммунар.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2023, 13:22
В деревне Светлое ранее судимый в ходе конфликта до смерти избил оппонента
17-06-2024, 12:27
В Коммунаре задержали подозреваемого в разбое
29-10-2024, 09:45
В Петербурге задержан рецидивист, ограбивший студента на проспекте Энгельса
13-08-2024, 12:58
В Кировске поймали поджигателя автомобиля
6-08-2024, 10:48
В Кировском районе задержали мужчину ударившего ножом подростка
3-07-2024, 13:00
В Сертолово поймали подозреваемого в квартирной краже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:25
В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу
Вчера, 13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
Вчера, 09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
17-12-2024, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
Наверх