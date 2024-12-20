В деревне Большое Верево задержали подозреваемого в грабеже

Накануне, 19 декабря 2024 года около 11 часов 45 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в деревне Большое Верево на улице Нагорная в соседский дом ворвался неизвестный, после чего из дома выбежал ребенок.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный через открытую дверь проник в двухэтажный дом 45-летнего местного жителя, в котором находился его 13-летний сын, и похитил игровую приставку, а также кошелек с 2200 рублями, после чего с места происшествия скрылся.

В течении часа после совершения преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции в этой же деревне возле дома 8 по Центральной улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи 39-летнего жителя города Коммунар.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.