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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин

В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района по «горячим» следам задержали подозреваемого в разбойном нападении в продуктовом магазине

Накануне ранним утром около 05 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о нападении в продуктовом магазине в доме 27 корпус 1 по проспекту Королева.
На место происшествия незамедлительно был ориентирован наряд полиции.
Полицейскими установлено, что около 03 часов 30 минут в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой предмета похожего на нож открыто похитил у продавца 10 000 рублей выручки и личный мобильный телефон, после чего скрылся.
Спустя пару часов по «горячим» следам возле дома 6 по Торфяной дороге нарядом патрульно-постовой службы полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 26-летний неработающий местный житель ранее судимый за кражи и разбой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район разбойное нападение магазин
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