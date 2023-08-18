В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин

Накануне ранним утром около 05 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о нападении в продуктовом магазине в доме 27 корпус 1 по проспекту Королева.

На место происшествия незамедлительно был ориентирован наряд полиции.

Полицейскими установлено, что около 03 часов 30 минут в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой предмета похожего на нож открыто похитил у продавца 10 000 рублей выручки и личный мобильный телефон, после чего скрылся.

Спустя пару часов по «горячим» следам возле дома 6 по Торфяной дороге нарядом патрульно-постовой службы полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 26-летний неработающий местный житель ранее судимый за кражи и разбой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).