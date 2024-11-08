В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже в Кингисеппе

Вчера, 7 ноября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от оператора АЗС о том, что на станцию по адресу улица Карла Маркса, 46 в городе Кингисепп пришел мужчина, который сообщил, что его избили неизвестные и похитили мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что 7 ноября в период с 04:00 по 05:00 на лестничной площадке 2 этажа дома 6 по Линейному переулку города Кингисепп неизвестный напал на 31-летнего мужчину, отобрал у него 2 тысячи рублей и сотовый телефон, после чего с места происшествия скрылся.

В тот же день, 7 ноября около 18 часов 50 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по горячим следам, возле дома 8 по улице Котовского в Ивангороде по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 31-летнего местного жителя.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.