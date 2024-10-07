Под Кингисеппом иномарка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером, 6 октября 2024 года около 19 часов 10 минут на 209-ом километре трассы «Псков – Гдов – Сланцы-Кингисепп-Краколье», в Кингисеппском районе Ленобласти 67-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Сид», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 65 лет.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.