Накануне вечером, 6 октября 2024 года около 19 часов 10 минут на 209-ом километре трассы «Псков – Гдов – Сланцы-Кингисепп-Краколье», в Кингисеппском районе Ленобласти 67-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Сид», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 65 лет.
В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
Под Кингисеппом иномарка насмерть сбила пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кингисеппского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на 209 км автодороги «Псков – Гдов – Сланцы-Кингисепп-Краколье»
Накануне вечером, 6 октября 2024 года около 19 часов 10 минут на 209-ом километре трассы «Псков – Гдов – Сланцы-Кингисепп-Краколье», в Кингисеппском районе Ленобласти 67-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Сид», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 65 лет.
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