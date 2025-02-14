Во Фрунзенском районе задержали молодого человека за незаконный оборот наркотиков

Накануне ночью, 13 февраля около 00 часов 40 минут в ходе проведения проверки документов в автомобиле «ВАЗ-21099» возле дома 39 по Малой Балканской улице, во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции задержали находящегося в состоянии опьянения, схожим с наркотическим, неработающего 19-летнего петербуржца.

В результате досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли 10 свертков. Экспертиза показала, что в свертках находится синтетическое наркотическое средство общей массой 136 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.