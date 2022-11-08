В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ

Ночью 21 октября сотрудниками ППС полиции Адмиралтейского района Петербурга возле дома 35 по улице Рузовской по подозрению в употреблении наркотиков была задержана 36-летняя женщина, у которой в ходе проведения личного досмотра был изъят полиэтиленовый пакет. Гражданка пояснила, что в пакете находится наркотическое вещество, которое она приобрела через закладку возле дома 48 по Бухарестской улице для личного пользования.

Полицейскими установлено, что в пакете содержалось наркотическое вещество - метамфетамин общей массой 2,74 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств).

7 ноября в рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции были установлены продавцы наркотического вещества. Ими оказались 62-летний мужчина и его 38-летний поставщик.

В ходе проведения обысков по местам проживания обоих наркоторговцев изъято более 300 гр. метамфетамина.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.