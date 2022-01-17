ента новостей

14:41
Молодёжная патриотическая акция «Невский десант»
14:38
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга дадут старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и раздадут Ленточки Ленинградской Победы
12:34
Северная Корея провела четвертое испытание ракет за месяц
12:29
В Ленобалсти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки
11:02
Омикрон приводит к детскому бронхиту
10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
10:50
В Петербурге испытают сети 5G
10:42
Мощное извержение вулкана и цунами обрушились на Тонгу и Тихий океан
10:38
Байден отметит годовщину инаугурации, все еще окруженную кризисами
10:17
В Колпино приезжий из Грузии пытался изнасиловать 12-летнюю девочку
09:40
Бойкот QR-кодов продолжается
09:04
Люди смогут летать в Осло
10:20
Как протекает омикрон?
09:46
Поляки не хотят платить
09:20
Каковы экономические ожидания
12:09
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
10:38
Что теперь с вывозом мусора?
09:50
Против Путина введут санкции?
08:59
Будет как в Европе
19:48
Сергеев – в «Зените», а Смолов – в «Динамо»
09:24
Как лучше платить НПД?
08:54
Когда подросток может вакцинироваться?
08:47
Со Смольным уже судятся
09:33
Каковы траты на развлечения
09:26
«Водоканал» активно работал
09:02
Бизнес начал бунтовать
09:33
Что употреблять зимой?
08:52
Изъяли электронные сигареты
08:29
Гололед стал новой напастью
10:21
Подарки бывают неудачными
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки

В Ленобалсти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки

0
49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются обстоятельства гибели безработного во Всеволожском районе Ленобласти. В больницу его увезли с тяжелыми травмами головы, ушибами и переломами

Вчера утром, около 09 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 51-летнего безработного с тяжелыми травмами головы, переломы пары ребер и многочисленными ушибами. Вечером пострадавший скончался. 

Знакомый покойного рассказал сотрудникам полиции, что мужчина, предположительно, был избит накануне вечером, возвращаясь домой с пилорамы неподалеку от поселка Гарболово, Всеволожского района Ленобласти. 

Следственным комитетом по Ленинградской област возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-08-2020, 12:45
В Ленобласти задержали насильника
25-11-2019, 13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
28-07-2021, 10:24
В Ленобласти воры обокрали отделения "Почты России"
9-10-2021, 11:18
В Ленобласти после пожара обнаружили труп пенсионера
2-06-2021, 11:00
В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
0
898
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
807
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
952
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Наверх