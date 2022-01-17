В Ленобалсти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки

Вчера утром, около 09 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 51-летнего безработного с тяжелыми травмами головы, переломы пары ребер и многочисленными ушибами. Вечером пострадавший скончался.

Знакомый покойного рассказал сотрудникам полиции, что мужчина, предположительно, был избит накануне вечером, возвращаясь домой с пилорамы неподалеку от поселка Гарболово, Всеволожского района Ленобласти.

Следственным комитетом по Ленинградской област возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Обстоятельства произошедшего выясняются.