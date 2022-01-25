В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

Ранее, в минувшее воскресенье к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о нападении на бригаду скорой помощи в квартире дома 2 по бульвару Красных Зорь.

23 января 2022 года в 19 часов 00 минут нарядом патрульно-постовой службы полиции в квартире дома 2 по бульвару Красных Зорь был задержан 37-летний ранее судимый мужчина, который в парадной напал на бригаду скорой помощи, причинив телесные повреждения фельдшеру.

24 января 2022 года в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что 23 января 2022 года в 20.55 от дома 28 по бульвару Красных Зорь в удовлетворительном состоянии доставлен 37-летний фельдшер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.