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Питерец.ру » Происшествия » На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате

На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга проводят проверку по факту наезда на электросамокатчицу на улице Оптиков

Накануне вечером, 22 мая 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 45 по улице Оптиков 50-летний водитель «Киа Соренто» при повороте направо совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая, не спешившись, на кикшеринговом электросамокате переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полиейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП самокаты подростки дети
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