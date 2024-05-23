На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате

Накануне вечером, 22 мая 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 45 по улице Оптиков 50-летний водитель «Киа Соренто» при повороте направо совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая, не спешившись, на кикшеринговом электросамокате переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиейские проводят проверку.