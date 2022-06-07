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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате

В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на Бассейной улице

Вчера около 12 часов 30 минут по адресу: ул. Бассейная, дом 65, мужчина, 1980 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ А-23», при повороте направо по зеленому разрешающему сигналу светофора совершил наезд на мальчика, 2006 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги на электросамокате, не спешившись, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий, зеленый сигнал светофора, без сопровождения взрослых.

В результате ДТП мальчик, с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП
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