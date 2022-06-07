В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате

Вчера около 12 часов 30 минут по адресу: ул. Бассейная, дом 65, мужчина, 1980 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ А-23», при повороте направо по зеленому разрешающему сигналу светофора совершил наезд на мальчика, 2006 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги на электросамокате, не спешившись, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий, зеленый сигнал светофора, без сопровождения взрослых.

В результате ДТП мальчик, с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.