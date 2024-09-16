На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 21 часа 35 минут возле дома 106 по Большому Сампсониевскому проспекту, в выборгском районе Петербурга 18-летний водитель «Фольксваген Поло» при проезде регулируемого перекрестка по запрещающему сигналу светофора совершил наезд на 15-летнюю девушку, ехавшую на электросамокате (не спешившись) на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.