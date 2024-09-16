Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 21 часа 35 минут возле дома 106 по Большому Сампсониевскому проспекту, в выборгском районе Петербурга 18-летний водитель «Фольксваген Поло» при проезде регулируемого перекрестка по запрещающему сигналу светофора совершил наезд на 15-летнюю девушку, ехавшую на электросамокате (не спешившись) на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Проводится проверка обстоятельств ДТП на Большом Сампсониевском проспекте с участием девушки - электросамокатчика
Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 21 часа 35 минут возле дома 106 по Большому Сампсониевскому проспекту, в выборгском районе Петербурга 18-летний водитель «Фольксваген Поло» при проезде регулируемого перекрестка по запрещающему сигналу светофора совершил наезд на 15-летнюю девушку, ехавшую на электросамокате (не спешившись) на разрешающий сигнал светофора.
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