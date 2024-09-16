ента новостей

14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
11:24
Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии
11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
10:41
Как петербуржцы сохраняют работоспособность?
10:14
Боярский оказался самокритичен
09:48
Кому лучше не пить кофе?
09:35
В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков
09:27
В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет
09:21
Каковы расходы на коммуналку?
09:19
На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой
21:34
СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка
15:30
В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»
15:27
Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили
13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
14:36
Новый год будет поскромнее
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

0
61
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Проводится проверка обстоятельств ДТП на Большом Сампсониевском проспекте с участием девушки - электросамокатчика

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 21 часа 35 минут возле дома 106 по Большому Сампсониевскому проспекту, в выборгском районе Петербурга 18-летний водитель «Фольксваген Поло» при проезде регулируемого перекрестка по запрещающему сигналу светофора совершил наезд на 15-летнюю девушку, ехавшую на электросамокате (не спешившись) на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП самокаты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-06-2024, 10:30
На проспекте Маршала Жукова иномарка сбила 15-летнюю девочку
27-05-2024, 10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
8-06-2024, 12:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
23-05-2024, 11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
10-02-2024, 17:22
В Московском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
1-04-2024, 11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
124
Вчера, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
170
14-09-2024, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
179
14-09-2024, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
Наверх