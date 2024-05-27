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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате

На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту наезда автомобиля на девушку на электросамокате

Накануне вечером 26 мая 2024 года около 17 часов 55 минут возле дома 124 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 22-летний водитель коммерческой фирмы, управляя автомобилем «Лада Х-Рэй», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая двигалась на коршеринговом электросамокате.
В результате дорожно-транспортного происшесвия девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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