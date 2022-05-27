В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Накануне поздникм вечером около 23 часов 32 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома №8 по Сиреневому бульвару во дворе слышен звук стрельбы и крики.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неработающих неоднократно судимых граждан, 45 и 47 лет, в результате внезапно возникшего конфликта из-за парковочного места из аэрозольного баллона «Удар 5-13-60» произвели несколько выстрелов в 40-летнего травматолога больницы, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В ответ врач из своего травматического пистолета «Восток» произвел несколько выстрелов в оппонентов.

Все участники инцидента с места происшествия скрылись, но были задержаны по местам проживания и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.