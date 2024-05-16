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Питерец.ру » Происшествия » В поселке им. Морозова в ДТП погиб мотоциклист

В поселке им. Морозова в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим мотоциклистом во Всеволожском районе Ленобласти

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 34 по улице Скворцова посёлка им. Морозова, во Всеволожском районе Ленинградской области 22 – летний водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь в сторону улицы Мира, попытался осуществить обгон, но не справившись с управлением, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Эксид TXL» под управлением 36-летней женщины, и с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ивеко–Дэйли», за рулем которого находился 32-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около 30 раз.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП мотоциклы
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