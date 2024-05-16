В поселке им. Морозова в ДТП погиб мотоциклист

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 34 по улице Скворцова посёлка им. Морозова, во Всеволожском районе Ленинградской области 22 – летний водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь в сторону улицы Мира, попытался осуществить обгон, но не справившись с управлением, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Эксид TXL» под управлением 36-летней женщины, и с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ивеко–Дэйли», за рулем которого находился 32-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около 30 раз.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.