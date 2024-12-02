В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла

Накануне днем, 1 декабря около 12 часов к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о том, что в городе Стрельна, возле дома 108 по Санкт Петербургскому шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Прибывшие на места сотрудники ГАИ установили, что 49-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди на светофоре автомобилем «Киа Селтос», совершил падение и, по касательной, задел двигавшийся в попутном направлении автобус «Волгабас», после чего въехал в стоящий на светофоре «Киа».

В результате дорожного происшествия и водитель мотоцикла, и его пассажир, на вид мужчина 45-лет, получили травмы. Байкера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, пассажира – в тяжелом состоянии. Позднее из больницы сообщили, что мужчина - пассажир байка, скончался, не приходя в сознание.

По факту ДТП полиция проводит проверку.