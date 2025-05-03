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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двоих "дропов", подозреваемых в обмане пенсионерки из переулка Гривцова

В Петербурге поймали двоих "дропов", подозреваемых в обмане пенсионерки из переулка Гривцова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали двоих "дропов", подозреваемых в обмане пожилой петербурженки из переулка Гривцова

В Адмиралтейском районе Петербурга 30 апреля в 12:20 в отделение полиции поступил звонок от 88-летней бабушки, проживающей в доме №9, корпус 1 по переулку Гривцова.

Как рассказала пожилая женщина, утром ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником казначейства, и сообщил ей, что все её сбережения нужно срочно "зарегистрировать".

Пенсионерка, поверив мошеннику, передала 180 тысяч рублей какому-то курьеру на машине возле своего подъезда, действуя строго по инструкциям звонившего.

Полицейские быстро нашли автомашину и разговорили её владельца. Тот признался, что отвёз полученный от бабули пакет к дому №143 на проспекте Энгельса и передал там неизвестному.

Уже на следующий день, благодаря оперативным действиям, на Толубеевском проспекте были задержаны двое молодых людей, подозреваемых в указанном преступлении. Один – 19-летний безработный из Питера, а второй – его ровесник из Ростовской области.

Украденные деньги вернули пенсионерке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Один из подозреваемых задержан, а второй пока отпущен под подписку о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, мошенничество, пенсионеры
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