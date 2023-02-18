В Кировске пенсионерка поверив в историю о «близкой в ДТП» отдала аферистам 180 тысяч рублей

Накануне днем к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 90-летняя жительница города Кировск. Пенсонерка сообщила стражам порядка, что накануне днем ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Телефонный собеседник утверждал, что родственница пенсионерки якобы попала в ДТП, и нужны были деньги для отказа в возбуждении уголовного дела и компенсации пострадавшему.

Пожилая женщина собрала около 180 тысяч, сложила в пакет и передала наличные курьеру. Примет мужчины женщина запомнить не смогла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Обстоятельства произошедшего уточняются.