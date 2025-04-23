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В Петербурге поймали двоих пособников мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Костюшко

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

Днем 19 апреля, около 15 часов 45 минут, в отдел полиции поступило заявление от 72-летней жительницы дома номер 5 по улице Костюшко. Пенсионерка рассказала, что ей в течение месяца, с 15 марта по 16 апреля, названивали какие-то люди. Телефонные собеседники убедили ее, мол, чтобы сберечь деньги, надо их перевести на счет, а карточку отдать курьеру. Собственно, 16 апреля, около шести вечера, прямо у подъезда своего дома, эта пожилая женщина и отдала банковскую карту какому-то курьеру.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело, часть четвертая, статья 159 УК РФ – мошенничество.

А уже 21 апреля, около 10 часов 30 минут, возле дома 28 по Гражданскому проспекту, оперативники из уголовного розыска поймали двух подозреваемых. Парням 22 и 23 года.

Обоих поместили в изолятор на основании 91-й статьи УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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