Пенсионерка из Стрельны отдала мошенникам полмиллиона рублей

Накануне, 29 апреля в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась 91-летняя женщина, проживающая в доме №63 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ей и убедили, что её сбережения в опасности. В итоге, у подъезда своего дома она передала незнакомцу на машине полмиллиона рублей.

Сотрудники полиции быстро нашли автомобиль и допросили водителя такси. Таксист рассказал, что просто выполнял заказ: полученные деньги он отвёз по адресу, указанному в приложении, и передал их неизвестному мужчине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 3 статьи 159 УК РФ). Полиция сейчас активно ищет тех, кто причастен к этому обману.