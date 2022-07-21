В Ленобласти задержали троих подозреваемых в обмане пенсионера

В минувший вторник к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 68-летний пенсионер с заявлением о том, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что супруга заявителя попала в ДТП, находится в тяжёлом состоянии и требуются деньги на лечение в размере 1 000 000 рублей, которые нужно передать курьеру. В наличии у пенсионера было только 300 тысяч рублей, которые он и передал прибывшему курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 4 по 2-й Южной улице города Выборг сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве были задержаны трое неработающих местных жителей, 1992-1997 годов рождения. Двое из них задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.