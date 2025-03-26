В центре Петербурга поймали двоих «дропов», подозреваемые в обмане пенсионерки с улицы Декабристов

Утром минувшего понедельника, 24 марта около 10 часов 15 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 85-летней жительницы дома 62 по улице Декабристов. Пенсионерка рассказала о том, что 22 марта ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения сохранности принадлежавших ей денежных средств, убедил передать курьеру 500 тысяч рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

24 марта около 20 часов 30 минут возле дома 9 по Советскому переулку сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнюю гражданку одного из государств Центральной Азии, а также 24-летнего петербуржца.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.