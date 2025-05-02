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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Энтузиастов задержали поджигателя квартиры

На проспекте Энтузиастов задержали поджигателя квартиры

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры на проспекте Энтузиастов

Рано утром, 1 мая, в 6:03, к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась обеспокоенная жительница дома номер 28, корпус 3 на проспекте Энтузиастов. Она сообщила о поджоге ее квартиры и заблокированном выходе.

На место происшествия, кроме спасателей, оперативно прибыли полицейские. Они задержали 32-летнего мужчину, проживающего в этом же доме.

По предварительной информации, он, находясь у себя дома, вылил ацетон на дверь квартиры соседки и поджег ее. Мотивы такого поступка задержанный объяснить не смог.

В результате возникшего пожара пострадало около 6 квадратных метров общего коридора.

К сожалению, от отравления угарным газом пострадали двое соседей из близлежащей квартиры: 51-летний мужчина и 84-летняя женщина. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Задержанного доставили в отделение полиции, где против него возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Сейчас ведется тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, пожар, поджог
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