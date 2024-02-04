Накануне ранним утром, 3 февраля 2024 года около 06 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 66-летнего жителя дома 10 по проспекту Солидарности о том, что на лестничной площадке возле соседской квартиры горит стопка бумаги.
Этим же утром полицейские приняли заявление от 46-летнего жильца той квартиры, работающего прессовщиком в одном из гипермаркетов о том, что неизвестный совершил поджог двери его квартиры, и с места происшествия скрылся.
В результате поджога пострадала деревянная обивка входной двери.
Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.
На месте происшествия была обнаружена канистра с бензином.
Около 08 часов 40 минут по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали проживающего в этом же подъезде 59-летнего мужчину без определенных занятий.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде
Накануне ранним утром, 3 февраля 2024 года около 06 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 66-летнего жителя дома 10 по проспекту Солидарности о том, что на лестничной площадке возле соседской квартиры горит стопка бумаги.