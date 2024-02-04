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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде

В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде

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Опубликовал: Anton78
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Невского района задержан поджигатель двери в подъезде

Накануне ранним утром, 3 февраля 2024 года около 06 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 66-летнего жителя дома 10 по проспекту Солидарности о том, что на лестничной площадке возле соседской квартиры горит стопка бумаги.
Этим же утром полицейские приняли заявление от 46-летнего жильца той квартиры, работающего прессовщиком в одном из гипермаркетов о том, что неизвестный совершил поджог двери его квартиры, и с места происшествия скрылся.
В результате поджога пострадала деревянная обивка входной двери.
Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.
На месте происшествия была обнаружена канистра с бензином.
Около 08 часов 40 минут по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали проживающего в этом же подъезде 59-летнего мужчину без определенных занятий.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район поджог пожар
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