В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде

Накануне ранним утром, 3 февраля 2024 года около 06 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 66-летнего жителя дома 10 по проспекту Солидарности о том, что на лестничной площадке возле соседской квартиры горит стопка бумаги.

Этим же утром полицейские приняли заявление от 46-летнего жильца той квартиры, работающего прессовщиком в одном из гипермаркетов о том, что неизвестный совершил поджог двери его квартиры, и с места происшествия скрылся.

В результате поджога пострадала деревянная обивка входной двери.

Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

На месте происшествия была обнаружена канистра с бензином.

Около 08 часов 40 минут по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали проживающего в этом же подъезде 59-летнего мужчину без определенных занятий.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.