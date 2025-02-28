В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего женщину на улице Типанова

24 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 35-летней женщины, которая рассказала стражам порядка, что 23 февраля около 23 часов 55 минут у дома 29 по улице Типанова, неизвестный, применив физическую силу, похитил у неё рюкзак и убежал.

Пострадавшей потребовалась медпомощь, после оказания которой она была отправлена на амбулаторное лечение.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 27 февраля около 19 часов 10 минут возле дома 28 по Киевской улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 30-летнего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.