На Планерной улице у автосервиса произошла поножовщина

Вечером 29 апреля, около половины шестого, в органы правопорядка Приморского района Петербурга поступил вызов: возле дома номер 59 по Планерной улице, рядом с автомастерской, мужчина получил ножевое ранение.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в причастности к инциденту. Ими оказались братья 29 и 32 лет, приехавшие из одной из соседних стран. Их доставили в участок для выяснения обстоятельств.

С места происшествия в больницу увезли двоих их соотечественников с ножевыми ранениями, 49 и 20 лет. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.

Сейчас полиция выясняет все детали случившегося и устанавливает причины конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.