В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 16 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 51 корпус 1 по Планерной улице о том, что на лестничной площадке лежит ее муж, весь в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний неработающий житель соседнего дома во время внезапно возникшего конфликта после распития спиртных напитков, столкнул в лестничный пролет 42-летнего жильца дома 51.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Его 37-летнего оппонента задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.