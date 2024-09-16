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Питерец.ру » Происшествия » В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет

В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские задержали жителя Планерной улицы, столкнувшего соседа по улице в лестничный пролет

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 16 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 51 корпус 1 по Планерной улице о том, что на лестничной площадке лежит ее муж, весь в крови.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний неработающий житель соседнего дома во время внезапно возникшего конфликта после распития спиртных напитков, столкнул в лестничный пролет 42-летнего жильца дома 51.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Его 37-летнего оппонента задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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