Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 16 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 51 корпус 1 по Планерной улице о том, что на лестничной площадке лежит ее муж, весь в крови.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний неработающий житель соседнего дома во время внезапно возникшего конфликта после распития спиртных напитков, столкнул в лестничный пролет 42-летнего жильца дома 51.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Его 37-летнего оппонента задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские задержали жителя Планерной улицы, столкнувшего соседа по улице в лестничный пролет
Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 16 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 51 корпус 1 по Планерной улице о том, что на лестничной площадке лежит ее муж, весь в крови.
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