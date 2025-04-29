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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной

В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские Петроградского района проводят проверку по факту конфликта в спортшколе

В полицию Петроградского района Петербурга 28 апреля поступил сигнал о ножевом ранении в школе олимпийского резерва, расположенной на Каменноостровском проспекте, 68.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в спортзале школы 20-летнего учащегося с ножевыми ранами. Состояние парня оценивается как средней тяжести, его доставили в больницу.

По предварительной информации, конфликт между 17-летним школьником из 11 класса и 20-летним спортсменом перерос в потасовку, в ходе которой школьник ударил оппонента ножом в грудь.

Несовершеннолетнего доставили в отделение для выяснения обстоятельств, а затем передали его родителям. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, ножевое ранение
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