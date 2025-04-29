В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной

В полицию Петроградского района Петербурга 28 апреля поступил сигнал о ножевом ранении в школе олимпийского резерва, расположенной на Каменноостровском проспекте, 68.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в спортзале школы 20-летнего учащегося с ножевыми ранами. Состояние парня оценивается как средней тяжести, его доставили в больницу.

По предварительной информации, конфликт между 17-летним школьником из 11 класса и 20-летним спортсменом перерос в потасовку, в ходе которой школьник ударил оппонента ножом в грудь.

Несовершеннолетнего доставили в отделение для выяснения обстоятельств, а затем передали его родителям. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.