В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину

Накануне вечером, 28 апреля около 20 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что на территории производства по адресу проспекте Энергетиков, 2, в городе Гатчина, водитель фуры, отъезжая от зоны погрузки, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 33-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с травмами в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства.