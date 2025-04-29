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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину

В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на производстве в Гатчине, с наездом на пешехода

Накануне вечером, 28 апреля около 20 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация  о том, что на территории производства по адресу проспекте Энергетиков, 2, в городе Гатчина, водитель фуры, отъезжая от зоны погрузки, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 33-летнюю женщину. 

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с травмами в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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