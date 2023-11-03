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Питерец.ру » Происшествия » В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе

В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга

Сегодня вечером около 19 часов 30 минут возле дома 111 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 22-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем "Киа Рио" совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия пострадавшую в тяжелом состоянии, а также водителя в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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