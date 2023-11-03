В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе

Сегодня вечером около 19 часов 30 минут возле дома 111 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 22-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем "Киа Рио" совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пострадавшую в тяжелом состоянии, а также водителя в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.