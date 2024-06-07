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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку

На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда иномарки на ребенка на проспекте Энергетиков

Накануне днем, 6 июня 2024 года около 13 часов 00 минут возле дома 35 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 50-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на переходившую проезжую часть 9-летнюю девочку, находившуюся без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
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