На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку

Накануне днем, 6 июня 2024 года около 13 часов 00 минут возле дома 35 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 50-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на переходившую проезжую часть 9-летнюю девочку, находившуюся без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.