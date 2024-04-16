В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика

Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 15 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской обалсти поступила информация о ДТП у дома 20 по улице Энергетиков в городе Кириши.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан» и двигаясь на разрешающий сигнал светофора, на регулируемом перекрестке проспекта Героев и улицы Энергетиков совершил наезд на ученика 3 класса, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенок помещен в реанимацию.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.