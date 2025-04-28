В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже

К полицейским Выборгского района Ленинградской области в ночь на 26 апреля поступило заявление от 30-летнего мужчины, приехавшего из одной из стран Средней Азии. Он рассказал, что в парке на углу улиц Димитрова и Ростовской на него напали какие-то злоумышленники и отобрали мобильник "Реалми", а потом смылись. Об этом стало известно «Питерец.ру».

Уже 27 апреля, благодаря оперативным действиям уголовного розыска в Выборге, возле дома номер 2 по Ленинградскому проспекту, были задержаны двое подозреваемых в этом деянии. Оказалось, что это местные жители 27 и 36 лет, уже имевшие проблемы с законом.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "грабеж", совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Сейчас решается вопрос об их аресте.