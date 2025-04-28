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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже

В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали двух жителей Выборга, подозреваемых в грабеже

К полицейским Выборгского района Ленинградской области в ночь на 26 апреля поступило заявление от 30-летнего мужчины, приехавшего из одной из стран Средней Азии. Он рассказал, что в парке на углу улиц Димитрова и Ростовской на него напали какие-то злоумышленники и отобрали мобильник "Реалми", а потом смылись. Об этом стало известно «Питерец.ру».

Уже 27 апреля, благодаря оперативным действиям уголовного розыска в Выборге, возле дома номер 2 по Ленинградскому проспекту, были задержаны двое подозреваемых в этом деянии. Оказалось, что это местные жители 27 и 36 лет, уже имевшие проблемы с законом.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "грабеж", совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Сейчас решается вопрос об их аресте.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, грабеж
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