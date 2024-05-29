В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже

Накануне днем, 28 мая 2024 года около 14 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от жителя дома 24 6-го микрорайона в городе Пикалево о том, что утром в его квартире малоизвестные ему мужчина и женщина, применив физическую силу, отобрали у него деньги, после чего скрылись.

Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Через час оперативники задержали подозреваемых в данном преступлении, ранее судимых 30-летнего мужчину и его 36-летнюю соучастницу.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.