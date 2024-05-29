Накануне днем, 28 мая 2024 года около 14 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от жителя дома 24 6-го микрорайона в городе Пикалево о том, что утром в его квартире малоизвестные ему мужчина и женщина, применив физическую силу, отобрали у него деньги, после чего скрылись.
Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Через час оперативники задержали подозреваемых в данном преступлении, ранее судимых 30-летнего мужчину и его 36-летнюю соучастницу.
Подозреваемых доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
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Опубликовал: Anton78
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В Пикалево полицейские задержали двоих подозреваемых в грабеже
Накануне днем, 28 мая 2024 года около 14 часов 00 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от жителя дома 24 6-го микрорайона в городе Пикалево о том, что утром в его квартире малоизвестные ему мужчина и женщина, применив физическую силу, отобрали у него деньги, после чего скрылись.
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