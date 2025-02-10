В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на Лиговском проспекте

Накануне ночью, 9 февраля около 03 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 50 по Лиговскому проспекту неизвестные избили и ограбили 20-летнего молодого человека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Через несколько часов, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции по горячи следам около дома 44 по Лиговскому проспекту задержали двоих 20-летних местных жителей.

Сотрудник уголовного розыска установили, что подозреваемые насильно забрали у своего сверстника мобильный телефон «iPhone-12», кольцо из металла белого цвета и верхнюю одежду, после чего с места происшествия скрылись.

Задержанных молодых людей поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.