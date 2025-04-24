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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих жителей Восточной Сибири, подозреваемых в грабеже

В Петербурге задержали двоих жителей Восточной Сибири, подозреваемых в грабеже

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержаны гости города из Восточной Сибири, подозреваемые в грабеже на Краснопутиловской улице

В ночь с 22 на 23 апреля в отделение полиции Московского района обратился 44-летний житель Санкт-Петербурга. Он заявил, что во дворе дома номер 43 по Краснопутиловской улице, прямо на детской площадке, двое каких-то типов накинулись на него, поколотили и отжали мобильник "Редми", который стоит около 5 тысяч рублей.

Приехавшие на вызов оперативники быстро вычислили и задержали двух парней, приехавших из Восточной Сибири. Один из них, 19-летний, трудится в пункте выдачи заказов известного маркетплейса, а второй, 18-летний, пока нигде не работает, просто тусуется с другом.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ (грабеж). Теперь эти двое задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть до выяснения всех обстоятельств они будут под стражей.

Источник: ГУ МВД
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