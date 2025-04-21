Во Всеволожске иностранец в ходе конфликта ударил мужчину топором по голове

Накануне ранним утром, 20 апреля около 05 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 30-летнего мужчины о том, что накануне вечером возле дома 8 по улице Кочубеевской в городе Всеволожск, у него возник конфликт с 60-летним родственником.

В ходе ссоры к ним подбежал их 40-летний знакомый, гражданин одного из государств Центральной Азии, который встал на защиту его оппонента и ударил его оппонента топором по голове.

После того, как получивший удар выстрелил в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета, «защитник» с места происшествия скрылся.

Позднее пострадавший обратился за медпомощью, однако от госпитализации отказался, и телефонограмм в полицию не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

20 апреля около пяти часов утра подозреваемого в совершении указанного преступления задержали оперативники возле дома 45 по улице 4-я Линия города Всеволожск.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.