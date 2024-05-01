В деревне Капустино драка соседей из-за нарушения тишины обернулась убийством

Накануне ночью, 30 апреля 2024 года около 01 часов 35 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация об уличной драке в деревне Капустино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 01 часа 25 минут между двумя местными жителями, мужчинами 68 и 48 лет, возник конфликт на фоне длящейся ссоры из-за нарушения тишины.

В ходе выяснения отношений мужчины подрались, и в ходе драки старший из них нанес два удара топором по голове своему соседу, после чего сам упал на землю и скончался.

Как позже было установлено, его смерть наступила от множественных переломов ребер и травм головы.

48-летнего участника драки госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностированы рубленные раны головы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).