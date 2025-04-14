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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове дорожный конфликт закончился больницей для молодого парня

В Волхове дорожный конфликт закончился больницей для молодого парня

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Волхова задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонента в ходе дорожного конфликта

Накануне ночью, 13 апреля около 01 часа 35 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что у дома 25 по Авиационной улице в городе Волхов находятся двое избитых. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что одного из пострадавших, 20-летнего местного жителя  госпитализировали с травмами головы, в тяжелом состоянии. 

На месте происшествия по подозрению в причастности к инциденту задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в том, что в ходе дорожного конфликта около дома 25 по Авиационной улице нанес телесные повреждения оппоненту.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, телесные повреждения
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