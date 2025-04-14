В Волхове дорожный конфликт закончился больницей для молодого парня

Накануне ночью, 13 апреля около 01 часа 35 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что у дома 25 по Авиационной улице в городе Волхов находятся двое избитых.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что одного из пострадавших, 20-летнего местного жителя госпитализировали с травмами головы, в тяжелом состоянии.

На месте происшествия по подозрению в причастности к инциденту задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в том, что в ходе дорожного конфликта около дома 25 по Авиационной улице нанес телесные повреждения оппоненту.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.