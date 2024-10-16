ента новостей

13:04
Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент
12:04
Пенсионер с проспекта Энтузиастов передал мошенникам около 12 млн рублей
11:59
Пенсионер с проспекта Просвещения перевел аферистам 9 миллионов рублей
11:48
В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика
11:43
Пенсионер с Бассейной улицы передал мошенникам более 23 млн рублей
11:26
Платные парковки обогатили казну
11:23
XXIV Международный фестиваль «ПитерКИТ» стартует 17 октября
11:18
СПбГУ принимает участие в Международном религиозном саммите
11:15
В Петроградском районе конфликт молодых людей закончился стрельбой из «травмата»
11:10
В Кировском районе мигранта ударила ножом сожительница
11:04
В Петербурге проведен рейд "по стритрейсерам"
10:29
Бизнес ищет рабочих из дальнего зарубежья
09:58
Альтернативы ЕГЭ пока не будет
09:26
Бездомные смогут укрыться от холода
01:53
Петербургские шахматисты приняли участие в чемпионате России по блицу: Матлаков занял 4-е место, Ветохин – 12-е, Левин – 13-е, Лобанов – 22-е
01:16
СКА в овертайме одолел «Нефтехимик»: ворота защищал Егор Заврагин, счёт открыл Иван Демидов, победный буллит исполнил Евгений Кузнецов
20:09
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» после 0:3 в первом матче с «Норильским никелем» сумел победить команду Сергея Скоровича со счётом 6:5
19:50
В Колпино задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными
19:29
На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую
16:01
Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов
15:58
В Петербурге стартовал чемпионат Росгвардии по плаванию
15:54
В какую сумму обходится подготовка машины к зиме?
13:26
Электромобили стали менее актуальными?
12:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувший пожилую женщину с Учительской улицы
12:08
На Дворцовой набережной набережной иномарка сбила 17-летнюю девушку
12:00
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Соснового Бора
11:53
Мошенники сообщают об удалении аккаунта в Telegram
11:51
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway
11:48
РГПУ им. А. И. Герцена разработал два экскурсионных маршрута для Форума малых музеев
11:26
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила 27-летнего велосипедиста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе конфликт молодых людей закончился стрельбой из «травмата»

В Петроградском районе конфликт молодых людей закончился стрельбой из «травмата»

0
57
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Петроградском районе полицейские задержали участника конфликта, применивший в отношении оппонента «травмат»

Накануне ночью, 15 октября 2024 года около часа ночи к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о скандале возле дома 67/13 по Кронверкской набережной.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 67/13 с травматическим ранением ноги обнаружили 26-летнего жителя Владимирской области.
Там же, на месте происшествия, задержали 23-летнего жителя Вологодской области, подозреваемого в том, что в результате внезапно возникшей ссоры выстрелил из своего травматического пистолета в оппонента.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район стрельба травматика огнестрельное ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-04-2023, 11:11
В Московском районе уличный конфлик закончился стрельбой из травмата
4-02-2024, 13:24
В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе
27-07-2024, 11:59
На Васильевском острове задержали подозреваемого в поножовщине
19-08-2024, 09:30
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поножовщине
11-10-2024, 12:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого
24-03-2024, 12:17
В Луге задержали стрелка из «травматики» на парковке

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 11:48
В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика
0
123
Вчера, 19:29
На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую
0
160
Вчера, 12:08
На Дворцовой набережной набережной иномарка сбила 17-летнюю девушку
0
110
Вчера, 11:26
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила 27-летнего велосипедиста
Наверх