В Петроградском районе конфликт молодых людей закончился стрельбой из «травмата»

Накануне ночью, 15 октября 2024 года около часа ночи к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о скандале возле дома 67/13 по Кронверкской набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 67/13 с травматическим ранением ноги обнаружили 26-летнего жителя Владимирской области.

Там же, на месте происшествия, задержали 23-летнего жителя Вологодской области, подозреваемого в том, что в результате внезапно возникшей ссоры выстрелил из своего травматического пистолета в оппонента.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).