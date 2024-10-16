Накануне ночью, 15 октября 2024 года около часа ночи к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о скандале возле дома 67/13 по Кронверкской набережной.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 67/13 с травматическим ранением ноги обнаружили 26-летнего жителя Владимирской области.
Там же, на месте происшествия, задержали 23-летнего жителя Вологодской области, подозреваемого в том, что в результате внезапно возникшей ссоры выстрелил из своего травматического пистолета в оппонента.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
В Петроградском районе конфликт молодых людей закончился стрельбой из «травмата»
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Опубликовал: Anton78
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В Петроградском районе полицейские задержали участника конфликта, применивший в отношении оппонента «травмат»
Накануне ночью, 15 октября 2024 года около часа ночи к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о скандале возле дома 67/13 по Кронверкской набережной.
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