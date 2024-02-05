В Гатчине задержан местный житель, отправивший оппонента в больницу одним ударом

В ночь на 4 февраля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 10 по бульвару Авиаторов города Гатчина с травмами головы, в тяжелом состоянии госпитализировали 40-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что потерпевший получил травмы в ходе конфликта с другим мужчиной, который ударил его по лицу, после чего он упал и ударился головой об асфальт.

Вчера, 4 февраля около 19 часов сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Гатчины.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого, который ранее уже был неоднократно судим поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.