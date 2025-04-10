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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП пострадал 9-летний пассажир иномарки

В Приморском районе в ДТП пострадал 9-летний пассажир иномарки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приморском районе

Накануне вечером, 9 апреля около 17 часов 50 минут в Приморском районе Петербурга 58-летняя женщина, управляя автомашиной «Мерседеса GLC», двигаясь от Орлово-Денисовского проспекта в направлении Дороги на Каменку, неправильно выбрав дистанцию столкнулась с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Ниссан Тиида», под управлением 39-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия травмы получил 9-летний пассажир автомобиля «Ниссан», мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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