ента новостей

10:52
Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков
10:29
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок
10:24
На Пискаревском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:21
В Петербурге поймали одного из налетчиков на табачную лавку в Невском районе
10:06
В Приморском районе дебошир угрожал ножом бригаде скорой помощи
08:45
ОЭЗ СПб укрепляет экономику города
08:34
В СПб меняют старые лифты
08:09
Ключевые показатели в СПб уверенно растут
07:57
В СПб растет популярность внутреннего совместительства
01:58
Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в турнире танцоров в финале Гран-при России в Красноярске, петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – четвёртые
23:11
На трассе "Санкт-Петербург - Колтуши" иномарка неасмерть сбила пешехода
16:48
День памяти героических защитников Невского пятачка
16:34
Слово дал – слово взял. Почему Google отказался от обещания не использовать ИИ для оружия и слежки
16:16
Премьера спектакля «На рассвете»
15:37
В Петербурге задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе притон для занятия проституцией
11:41
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова
11:11
На Искровском проспекте ограбили табачную лавку
11:03
В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов
10:31
В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара
10:04
По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели
09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
09:22
В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж
08:29
СПб уступил Москве по качеству жизни
08:16
В СПб начали спасать белок
23:18
Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый
01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
01:12
Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков
00:38
Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает четвёртое место после исполнения короткой программы на Гран-При России в Красноярске, Ксения Гущина – шестая
22:43
Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок

В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, где пострадал 6-летний ребенок

Накануне вечером, 17 февраля около 19 часов 00 минут возле дома 167 по проспекту Ветеранов, в Красносельском районе Петербурга 26-летняя девушка, управляя автомобилем «Пежо» неправильно выбрала дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди, в попутном направлении, автомашиной «Киа Сид» под управлением 37-летней женщины. 

В результате дорожного происшествия пострадал 6-летний пассажир автомобиля «Киа Сид», его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести .

По факту ДТП полицейские проводят проверку.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-08-2024, 11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
20-08-2024, 13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
15-10-2023, 11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
22-05-2024, 11:13
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мопеде
4-06-2024, 09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:29
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок
Сегодня, 10:24
На Пискаревском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Вчера, 23:11
На трассе "Санкт-Петербург - Колтуши" иномарка неасмерть сбила пешехода
16-02-2025, 01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
Наверх