В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок

Накануне вечером, 17 февраля около 19 часов 00 минут возле дома 167 по проспекту Ветеранов, в Красносельском районе Петербурга 26-летняя девушка, управляя автомобилем «Пежо» неправильно выбрала дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди, в попутном направлении, автомашиной «Киа Сид» под управлением 37-летней женщины.

В результате дорожного происшествия пострадал 6-летний пассажир автомобиля «Киа Сид», его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести .

По факту ДТП полицейские проводят проверку.