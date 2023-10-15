В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки

Накануне вечером около 21 часа 05 минут возле дома 39 корпус 1 по проспекту Королева, в Приморском районе Петербурга 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Киа Рио» и не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Додж Челенжер», под управлением 43-летнего жителя Владивостока.

В результате аварии 11-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что подросток во время ДТП находился на заднем пассажирском сидении без детского сиденья.

Проверку проводят инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.