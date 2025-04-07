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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга житель Московской области угрожал ракетницей в ходе дорожного конфликта

На севере Петербурга житель Московской области угрожал ракетницей в ходе дорожного конфликта

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Московской области, угрожавшего ракетницей в ходе дорожного конфликта

Накануне вечером, 6 апреля около 21 часа 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 20-летняя жительница Камчатской области, которая рассказала о том, что у дома 26 по Тихорецкому проспекту она, управляя каршеринговым автомобилем, столкнулась с автомобилем «Шкода Рапид». 

При разбирательстве по факту ДТП к ним подъехала на автомобиле «ВАЗ 2115» «группа поддержки» водителя «Шкоды». Из «Жигулей» вышли двое неизвестных, один из которых стал угрожать предметом, похожим на пистолет.  Испугавшись, девушка покинула место ДТП и пришла к полицейским. 

Вечером того же дня, возле дома 35 по улице Ушинского полицейские остановили выше указанную "Ладу", которой управлял 23-летний житель Московской области.

Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства, у него изъяли сигнальную ракетницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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