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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге водитель автобуса стрелял в пассажира

В Петербурге водитель автобуса стрелял в пассажира

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали водителя автобуса - участника дорожного конфликта

Накануне днем около 13 часов 55 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области от 37-летнего петербуржца поступило сообщение о том, что на улице Костюшко в ходе конфликта в него выстрелил водитель автобуса.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые установили, что возле дома 7 лит. А по улице Костюшко, в результате внезапно возникшего конфликта 37-летний водитель маршрутного автобуса в результате внезапно возникшего конфликта 3 раза выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону заявителя.
Пистолет полицейские изъяли.
Водителя автобуса доставили в отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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