На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой

Сегодня вечером, 22 мая 2024 года около 16 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД (при движении от Парголово к Парнасу) водитель автомобиля «Киа Серато» угрожал своему оппоненту - водителю другого автомобиля пистолетом, после чего выстрелил в воздух.

В этот момент в автомашине оппонента стрелка находился ребенок.

Через несколько минут (в 16.40) агрессивного водителя «Киа» остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Им оказался 36-летний мужчина.

У него изъяли аэрозольный пистолет.

Пострадавших в ходе инцидента нет.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.