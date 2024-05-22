На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой

Сегодня вечером, 22 мая 2024 года около 16 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД (при движении от Парголово к Парнасу) водитель автомобиля «Киа Серато» угрожал своему оппоненту - водителю другого автомобиля пистолетом, после чего выстрелил в воздух.
В этот момент в автомашине оппонента стрелка находился ребенок.
Через несколько минут (в 16.40) агрессивного водителя «Киа» остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Им оказался 36-летний мужчина.
У него изъяли аэрозольный пистолет.
Пострадавших в ходе инцидента нет.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.