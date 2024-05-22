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Питерец.ру » Происшествия » На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой

На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали водителя, стрелявшего на КАД в ходе конфликта из аэрозольного пистолета

Сегодня вечером, 22 мая 2024 года около 16 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД (при движении от Парголово к Парнасу) водитель автомобиля «Киа Серато» угрожал своему оппоненту - водителю другого автомобиля пистолетом, после чего выстрелил в воздух. 

В этот момент в автомашине оппонента стрелка  находился ребенок. 

Через несколько минут (в 16.40) агрессивного водителя «Киа» остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Им оказался 36-летний мужчина. 

У него изъяли аэрозольный пистолет. 

Пострадавших в ходе инцидента нет. 

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: КАД стрельба
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