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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое пьяных мужчин избили водителя и угнали автомобиль такси

В Ленобласти двое пьяных мужчин избили водителя и угнали автомобиль такси

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двоих нетрезвых угонщиков такси

Поздним вечером минувшей субботы, 27 января 2024 года около 23 часов 50 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 31-летнего водителя такси о том, что возле дома 6 по улице Московской в поселке имени Тельмана двое пассажиров избили его, выбросили из машины, после чего угнали принадлежащий ему автомобиль «Хендай Солярис» стоимостью 1 300 000 рублей.
Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили, что возле дома 6 по Московской улице к водителю в такси сели двое, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и, как только автомашина отъехала от дома, один из них начал наносить удары водителю по рукам и в спину, требуя увеличить скорость.
Водитель остановил автомобиль и вышел из него, а один из неизвестных пересел на водительское сиденье, и вместе с приятелем скрылся, оставив таксиста на обочине.
Менее получаса понадобилось полицейским для того, чтобы обнаружить угнанный автомобиль припаркованным возле дома 4 по улице Танкистов в городе Колпино.
В салоне, в состоянии алкогольного опьянения, находились двое 39-летних местных жителей.
Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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